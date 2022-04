Quasi duecento contagi in meno rispetto allo scorso mercoledì. Ieri in Ciociaria sono stati comunicati 707 nuovi positivi, 791 negativizzati e nessun morto. Stabile a 62 il dato dei ricoverati, mentre prosegue la discesa dell'incidenza, arrivata al minimo dal 16 marzo ultimo giorno sotto quota mille. Sempre alto, invece, il tasso di positività, al 24,16% complice il basso numero dei tamponi (2.926).

Sono 70 i comuni che hanno almeno un caso, di cui sette sono oltre quota trenta. Si comincia da Frosinone con 86 positivi,poi Alatri 60, Anagni 39, Veroli 37, Ceccano 35, Cassino e Ferentino 34, Sora 29, Isola del Liri 22, Patrica 17, Monte San Giovanni Campano 16, Arce e Boville Ernica 15, Arpino e Cervaro 12, Piglio 11, Ceprano, Morolo e Pofi 10, Fontana Liri, Paliano, Piedimonte San Germano e Vico nel Lazio 9, Pescosolido, Pontecorvo e San Giovanni Incarico 8, Pignataro Interamna, Ripi e Serrone 7, Amaseno, Roccasecca, San Donato Valdi Comino e Torrice 6, Aquino, Arnara, Castro dei Volsci, Sant'Elia Fiumerapido, Supino e Villa Santa Lucia 5, Broccostella, Castrocielo, Giuliano di Roma, Guarcino e Vallecorsa 4, Acuto, Alvito, Atina, Castelliri, Colfelice, Collepardo e Fiuggi 3, Casalattico, Falvaterra, Fumone, Pastena, San Giorgio a Liri, Sgurgola, Strangolagalli,Trivigliano e Villa Latina 2, Casalvieri, Esperia, Gallinaro, Pico, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Vallemaio e Villa Santo Stefano 1.

La prefettura

Cessato lo stato di emergenza per il Covid, i servizi di vigilanza continueranno, fa sapere la prefettura di Frosinone. Martedì, infatti, si è tenuta una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Ernesto Liguori. Nella riunione, spiegano dalla prefettura, «è stata riesaminata la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo» a seguito della cessazione dello stato di emergenza. «Nel corso della riunione - prosegue la nota della prefettura - si è convenuto che nel corrente mese di aprile continueranno i servizi di vigilanza e controllo già in atto da parte delle forze dell'ordine e delle polizie locali, rimodulati in relazione ai settori di attività per i quali la nuova normativa prevede l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l'utilizzo della certificazione verde, sia base che rafforzata. Nell'attuale contesto, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, permangono esigenze di contrasto della pandemia per le quali occorre che ci sia massima cautela ed il puntuale rispetto delle disposizioni vigenti in materia».

L'andamento

In settimana si contano 1.743 positivi a 581 di media. Fino a mercoledì scorso erano 2.234 a 319,14 di media. La diminuzione in questi primi tre giorni della settimana è del 21,97%. Negli ultimi sette gironi i casi sono 4.848 a 692,57 di media contro i 5.456 dei sette gironi precedenti (media 779,42). La differenza,in questo caso, è di un meno 11,14%. Rispetto a quattordici Si conferma la discesa del Covid Il punto Meno casi rispetto alla precedente settimana: -11% dopo i 707 casi di ieri con 791 negativizzati. Zero morti Sempre stabili a 62 i ricoverati, mentre il tasso di positività risale al 24%. Prosegue la diminuzione dell'incidenza giorni prima (5.495), inoltre, si ha un altro -11,77%. Numeri in crescita, invece, a 21 giorni: più 5,13%.

Gli indicatori L'incidenza cala per il quarto giorno di fila e tocca quota 1.016,35. È il valore più basso dell'ultimo periodo secondo solo ai 966,67 del 16 marzo. Ad aprile l'incidenza è scesa cinque volte in sei giorni. Il tasso di positività non riesce a scendere sotto quota 20%. Anzi, ieri è ulteriormente risalito al 24,16%, portando la media settimanale al 21,92%. Siamo sui valori delle ultime settimane, chiuse al 21,44% e al 21,85%.

I ricoverati e i guariti

Il dato dei ricoveri è ormai stabile a 62 dal 4 aprile. sempre zero le persone in terapia intensiva. I negativizzati, invece, sono 791. E, dunque, per la quinta volta delle ultime sei i negativizzati superano i nuovi positivi.

I tamponi

Sono 2.926 i test eseguiti ieri per un totale settimanale di 7.974, rispetto a mercoledì scorso (9.364) c'è un calo del 14,84%.