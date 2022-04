Grande attesa ad Ausonia per la visita del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione sarà nel paese domani pomeriggio alle quindici. Ad attenderlo troverà l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Benedetto Cardillo e le associazioni locali. È prevista la visita del Museo della Pietra, un museo demoantropologico che invita a riflettere sugli usi culturali locali della pietra, dal medioevo ad oggi, nei loro livelli di relazione con il territorio, l'ambiente, i sistemi di relazione sociale ed il sistema culturale umano, tra tradizione, cambiamento, trasformazione. E che è stato recentemente inserito nell'organizzazione museale regionale e beneficiario del finanziamento "Luoghi della cultura 2021".

All'inizio di quest'anno, infatti, proprio dalla Pisana è giunta la notizia che annuncia la valorizzazione del borgo e del museo. Il piccolo centro aurunco ha vinto il bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio, grazie ad un progetto riguardante il castello medievale. «Il progetto sul castello medievale di Ausonia e il suo museo della Pietra è risultato vincitore del finanziamento di trecento mila euro - ha spiegato il sindaco - posizionandosi al settimo posto tra i sedici progetti finanziati in tutta la Regione Lazio.

Un risultato prezioso per il nostro territorio, per il turismo, per la cultura e per il ritorno di immagine che questa amministrazione sta portando avanti da anni per il castello e il suo museo». «La visita del presidente Zingaretti domani sarà un'occasione propizia per ringraziarlo personalmente della sua vicinanza e dell'interesse mostrato in questi anni per lo sviluppo del nostro territorio» ha commentato il primo cittadino.