Non c'è tregua all'inciviltà di alcuni sconsiderati, che si ostinano ancora ad abbandonare i rifiuti nelle zone più disparate. Un problema non solo di decoro ma soprattutto per il rischio di contaminazione ambientale. Torniamo a parlare di questa pratica incivile e vergognosa che continua a deturpare uno dei luoghi più caratteristici di Amaseno. Sono proprio alcuni cittadini che tornano a segnalare la presenza di una discarica a cielo aperto nella zona di Don Chei.

Nel fosso che costeggia la strada comunale, a poche decine di metri dal cosiddetto "Pozzo della Regina", è stato gettato di tutto: televisori,frigoriferi, cialde di caffè, lavandini e ogni genere di rifiuto inquinante o speciale che sarà difficile smaltire. Molte volte i volontari e lo stesso Comune hanno cercato di bonificare il sito, magli incivili si ostinano ad abbandonare rifiuti nei fossati. Peraltro, la zona è piena di sorgenti, tra cui quella di Don Chei. Facile immaginare l'alto rischio di inquinamento delle falde acquifere che ne potrebbe derivare.

E in questi giorni di maltempo, l'immondizia è stata trascinata nei fossi di scolo. Purtroppo, è diffusa l'abitudine di gettare i rifiuti in sconsideratamente nelle zone verdi e queste azioni con il tempo diventano veramente pericolose. Forse non tutti sanno che ogni azione contro l'ambiente è un reato penale, oltre a multe e obbligo di pulizia. Sono anni che segnaliamo e scriviamo di questi fenomeni che, purtroppo, non accennano a cessare. Non basta certo una giornata ecologica per ripristinare i luoghi se poi si continua a riempirli di rifiuti. Ne paga il prezzo la comunità, in termini di qualità della vita e risorse per la pulizia.