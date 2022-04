Auto travolge vettura della Polizia ferma in A1 a rilevare un incidente. Feriti due agenti, uno dei quali residente a Cassino. Si tratta di un quarantenne trasportato in ospedale a Napoli insieme al collega. L'impatto è avvenuto a Pomigliano d'Arco. Per fortuna nessuna ferita grave. Gravi le ripercussioni per il traffico.