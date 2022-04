Il contrasto tra maggioranza e opposizione a Castelforte continua senza sosta con attacchi e contrattacchi. Ieri il gruppo consiliare di Castelforte Futura ha bacchettato di nuovo l'Amministrazione, denunciando lo stato di degrado rilevato in alcune zone del territorio, illustrato anche con foto.

«Dopo circa sei mesi dall'inizio del mandato dell'Amministrazione Pompeo - hanno affermato i consiglieri di minoranza Giancarlo Cardillo, Giuseppe Rosato e Vincenzo Gagliardi - mostriamo, con sincera amarezza, quali sono le condizioni in cui versano le strade, le piazze, i marciapiedi e le aiuole dell'intero comprensorio comunale. Proprio in questi giorni assistiamo ad una campagna social, promossa dalla pagina istituzionale del Comune, con la quale si condividono le tante bellezze del nostro territorio; purtroppo, come testimoniano alcune foto, in realtà, l'incuria e l'abbandono la fanno da padrona in ogni angolo del paese. Vorremmo capire, a questo punto, quanto bisognerà attendere per veder programmare adeguati e costanti interventi di pulizia ordinaria.

Un argomento, quello del decoro urbano, che fu tanto discusso e decantato nella passata campagna elettorale dagli aspiranti amministratori che,ora, rappresentano il governo della nostra cittadina. A giudicare dal lavoro svolto in questi mesi, sembrerebbero promesse che sono rimaste soltanto chiacchiere!

Noi, come minoranza, diversamente da quanto accadde nella passata consiliatura e senza ricorrere all'aggressività degli ormai ex leoni da tastiera locali, comprendiamo quelle che possano essere le difficoltà nel reperire la necessaria copertura finanziaria per predisporre appropriati interventi di pulizia; ma, ad oggi, ci chiediamo se è davvero questo che si aspettavano i cittadini dal governo dei capaci, dal governo dei competenti e degli esperti navigati in amministrazione pubblica. È davvero questa la città che i cittadini si aspettavano di vedere? Ci auguriamo per il bene collettivo, una rapida soluzione, sperando di non essere costretti ancora, in futuro, a segnalare simili situazioni».