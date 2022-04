Cinghiali "a spasso" immortalati ieri mattina intorno alle 10 in via America Latina. Sono stati ripresi anche in un video. Renato Antonucci, delegato regionale A.N.U.U. ai rapporti istituzionali con enti ed associazioni, torna a rivolgere un appello alle istituzioni, estendendo il messaggio anche ai candidati a sindaco della città di Frosinone. Il commento «Un video che ritrae cinghiali in via America Latina è stato realizzato ieri mattina dal dottore Alessandro Riti» sottolinea Antonucci, il quale ribadisce la necessità di intervenire E rivolge un appello «al prefetto di Frosinone, al presidente dell'amministrazione provinciale e al sindaco per evitare il ripetersi di gravi incidenti. L'invito lo estendo anche a tutti i candidati a sindaco della città di Frosinone. Aspetto a brevissimo una risposta in tal senso. Non vorrei che a causa del ripetersi del silenzio possa verificarsi qualcosa di grave».

Antonucci da tempo si è fatto portavoce anche di numerosi allevatori e agricoltori che, soprattutto negli ultimi anni, si ritrovano campi devastati dai cinghiali, costretti a cambiare le colture e con tanti danni alle loro attività e produzioni. «Ormai da tempo vengono immortalati cinghiali di grossa stazza e quindi pericolosissimi, vicino alle abitazioni, nei centri abitati, nei campi, sulle strade. Cinghiali che distruggono intere coltivazioni di prodotti agricoli, con danni di milioni di euro. Decine di aziende agricole sono state costrette a chiudere nel tempo. Torno a chiedere la convocazione di un tavolo con un rappresentante di tutte le associazioni legalmente riconosciute del territorio, al fine di concordare una soluzione condivisa, per risolvere prima possibile il grave problema del soprannumero dei cinghiali. Una soluzione per evitare i danni più volte denunciati dai titolari aziende agricole, altrimenti costrette a sicuro fallimento.

Interventi necessari conclude Renato Antonucci, delegato regionale A.N.U.U. ai rapporti istituzionali con enti ed associazioni anche per evitare gli incidenti stradali che spesso vengono provocati proprio dai cinghiali, con feriti e in qualche caso, purtroppo, con il decesso di alcune persone». I cinghiali ieri mattina in via America Latina a Frosinone sono stati notati anche da altri residenti e come accade spesso in simili circostanze tanti i commenti pure sui social e la richiesta agli enti competenti di intervenire.