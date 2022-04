Sportivi, tifosi e cittadini di Pignataro Interamna avranno presto un campo sportivo in erbetta sintetica. La realizzazione di un vero e proprio stadio è l'obiettivo del progetto presentato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Benedetto Murro e che ora può contare sul finanziamento del Governo. La proposta progettuale presentata dal municipio di Pignataro è stata infatti premiata dalla notizia di un maxi finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio, Dipartimento dello sport per il bando Sporte Periferie, che le consentirà di rinnovare completamente il campo sportivo, realizzando il fondo in materiale sintetico e costruire nuovi servizi, moderni e al passo con i tempi. Il cospicuo contributo che arriverà da Roma è pari a 700.000 euro.

«Ci sono notizie che ripagano di tanto lavoro - ha commentato il sindaco di Pignataro Interamna Benedetto Murro - Siamo tra i primi in classifica nella graduatoria di questo finanziamento, e possiamo dire che si tratta di una grande soddisfazione, per un bando in cui abbiamo creduto sin da subito e per un progetto a cui abbiamo lavorato tanto e che abbiamo fortemente voluto. Stiamo disegnando un Pignataro nuovo, un paese che cresce e si rinnova».

La soddisfazione è anche maggiore se si pensa che soltanto otto progetti sono stati ritenuti finanziabili. Su settantanove domande presentate dagli enti della provincia di Frosinone, il dipartimento dello Sport ha ritenuto meritevoli di contributo solo il 10% e i soldi per realizzare le opere arriveranno soltanto nelle casse di sette Comuni, tra cui quello di Pignataro Interamna e di un'associazione sportiva, mentre sono state bocciate le istanze di Comuni molto grandi come Ferentino, Sora, Veroli, Ceccano e Anagni.

Il bando era destinato a regioni, province, città metropolitane, comuni e altri soggetti non aventi fini di lucro, come federazioni, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono arrivate oltre 3.000 richieste per un valore superiore ai due miliardi. Attraverso il Coni, poi, il Governo ha definito alcuni finanziamenti interessanti, volti a favorire la costruzione di nuovi impianti sportivi per agevolare la ripresa sportiva dopo lo stop causato dallo stato d'emergenza dettato dal Covid.