Diffamazione aggravata e calunnia. Questi i reati a cui una ex candidata all'assise civica nella passata tornata amministrativa di Cervaro dovrà rispondere nell'udienza del 12 luglio, la prima del processo a suo carico dopo la decisione del dottor Di Croce di rinviarla a giudizio.

Secondo le accuse la ex candidata avrebbe offeso in piazza durante un comizio una ragazza assistita dall'avvocato Andrea Coletta facendo riferimento all'attività di assistenza legale e patrocinio giudiziale svolta dalla persona offesa per conto della precedente amministrazione comunale. Quel "...Un avvocato all'epoca non ancora abilitato che stava lì perché parente di qualche assessore o consigliere" avrebbe per il giudice configurato il reato di diffamazione aggravata ma anche di calunnia. In aula a luglio.