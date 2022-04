Tanta paura, soprattutto per i più piccoli, ma nessun ferito. Questo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto lo scuolabus del Comune di Castrocielo e due auto: una Fiat Panda e una Range Rover. Lo scontro è avvenuto lungo la Casilina poco dopo le 14 di ieri. L'autista e i bambini stanno bene e hanno riportato solo molto spavento. Subito sono arrivati sul posto alcuni genitori, gli studenti castrocielesi sono stati riaccompagnati a casa con gli altri bus del Comune.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Sul posto anche la Polizia municipale e una ambulanza. Per alcuni giorni il servizio di trasporto per primaria e media sarà sospeso: lo scuolabus tamponato dovrà stare fermo fino a venerdì. Il servizio tornerà regolare a partire da lunedì. Invece non subirà modifiche il servizio trasporto della scuola materna capoluogo.