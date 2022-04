Si era recato a Roccasecca per iscriversi in palestra quando improvvisamente, prima dell'ingresso nella struttura, ha avuto un malore fatale. R.P., sessantenne originario di Melfi, aveva appena preso un caffè per poi raggiungere la palestra dove voleva iscriversi in vista dell'arrivo della bella stagione. Invece nulla di tutto questo è stato possibile.

Quando l'uomo si è accasciato a terra sono stati allertati immediatamente i soccorsi ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Pontecorvo.

Poi l'arrivo del medico legale e il trasferimento della salma al Santa Scolastica, per l'esame esterno. Il corpo del sessantenne è stato restituito nella giornata di ieri alla famiglia per le esequie.