«Abbandonare le buste per strada è un atto di inciviltà che prevede conseguenze a carico dei responsabili». A Pontecorvo è finito il tempo della "comprensione" e inizia quello della "tolleranza zero" nei confronti di coloro che possono accedere al servizio di raccolta differenziata ma ancora non lo fanno. A criticare pesantemente quanto sta accadendo in città questi giorni sono i vertici dell'amministrazione comunale e dell'azienda speciale multiservizi.

«Prima un coro infinito di lamentele perché non c'era e perché eravamo uno dei pochi Comuni sprovvisti. Adesso la differenziata è attiva, si può fare, eppure ancora molti non la fanno»: è durissimo il sindaco Anselmo Rotondo che non tollera l'atteggiamento di inciviltà di alcuni cittadini: «Stigmatizzo però il comportamento di chi, pur raggiunto dal nuovo servizio, continua a mischiare rifiuti e a gettarli nei vecchi cassonetti, che traboccano di buste. Adeguarsi alle nuove modalità è un atto di civiltà e di rispetto verso il paese e verso la comunità».

«Ciò che più mi sorprende è constatare che alcuni addirittura abbandonano i rifiuti per strada – ha affermato il vicesindaco Nadia Belli – Eppure fare la differenziata è semplice. Pochi gesti che sono già consuetudine per i tanti pontecorvesi che, diligentemente, hanno ritirato il kit e iniziato a separare in casa. Perché protestare quando non avevamo la differenziata e non farla adesso che c'è? Tuttavia continueremo aggiunge nella sensibilizzazione della cittadinanza. A breve organizzeremo anche un open day. Per tutto il giorno saremo presso le isole ecologiche per guidare i cittadini alla conoscenza della differenziata».

Durissimo anche il monito del presidente della multiservizi Gino Trotto che aggiunge: «Sapevamo che avremmo incontrato sacche di resistenza e che anche qui qualcuno, per pigrizia, disinteresse o scarso civismo non avrebbe aderito subito alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Abbandonare le buste per strada è un atto di inciviltà che prevede conseguenze a carico dei responsabili. La polizia locale ha intensificato i controlli, elevando le prime contravvenzioni. In qualità di presidente della multiservizi rilancio l'appello: fate la differenziata! Tra poco tutta la città comprese le campagne dove installeremo isole di prossimità sarà servita dalla differenziata e i vecchi cassonetti saranno rimossi. Presto a Pontecorvo ci saranno solo isole ecologiche. Chi risiede nelle zone già servite dal nuovo sistema si adegui, anche perché è molto più facile di quanto si creda».