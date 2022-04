Domenica 27 marzo nel palazzetto dello sport di Frascati si è disputato il campionato regionale karate, kata e kumite e Fesik Lazio-Abruzzo, pre agonisti e agonisti. A questa competizione era presente l'Asd Karate Do con sede ad Aquino, guidata magistralmente dal maestro 4° dan Fabio Ruscito e il presidente Laura Cedrone. Una passione iniziata in tenera età che ha coltivato e difeso strenuamente e che ad oggi ha permesso al maestro Fabio Ruscito, di raggiungere insieme ai suoi ragazzi eccellenti risultati e grandi soddisfazioni.

Il dojo del maestro Ruscito non è solo una palestra ma è un nucleo fondante dell'ideologia del karate, lo sport che allena corpo mente e cuore. Sì perché nel dojo le regole sono fondamentali come ogni scuola che si rispetti, ma il cuore, l'affetto, l'attenzione che solo la vera passione può trasmettere sono palpabili quando si entra a far parte della grande famiglia dell'Asd Karate Do.

Lo staff composto da Simone, Fabio e Mario Gabriele che coadiuvano il maestro, è stato di supporto e coordinazione durante tutta la gara. La scuola ha riportato a casa una coppia classificandosi al secondo posto nella categoria kata a Shotokan su 11 società presenti per il settore.

Si sono distinti nella gara al primo posto Sara R., Sara M., Andrea V., Alessandra M., Marco I., Alessia C., Stefania A, Lorenzo L., Gianmarco R., Francesco C. Al secondo posto Valeria V., Alessandro D.A., Giuseppe M. Per il terzo posto Alessandra A., Christian I., Francesco M. Al quarto posto Lucia M. e Lorenzo I. Una grande avventura per tutti.