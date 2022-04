Ancora furti a Cervaro, nella zona di via Fontana Celio, a Foresta, a non molta distanza dall'acquedotto di bonifica Valle del Liri. Una casa è stata completamente svaligiata, un'altra solo "visitata". Ed è tornata la paura. Secondo i primi elementi raccolti pare che i delinquenti siano entrati in azione in piena notte. Nessuno, infatti, avrebbe notato auto sospette o movimenti particolari. A scoprire l'abitazione completamente svuotata e danneggiata sono stati i proprietari, fuori casa da qualche giorno. I balordi in azione avrebbero portato via soldi e oggetti di valore, avendo cura di prendere persino i quadri appesi ai muri.

Una seconda abitazione, invece, sempre presa di mira sarebbe stata "graziata": proprio l'arrivo dei proprietari ha bloccato i malviventi che non sono riusciti a mettere in atto il loro piano. Ma la loro presenza non è passata inosservata: i proprietari hanno udito dei rumori al piano di sopra. Vista la vicinanza con l'acquedotto, non è possibile neppure escludere che la banda sia entrata in azione seguendo i tubi, così come era avvenuto a fine febbraio: in quel caso in tre, zaino in spalla, utilizzando proprio i tubi dell'acquedotto campano provenienti probabilmente da via Appia, sono stati avvistati e messi in fuga da un abitante della zona che immediatamente grazie al gruppo Whatsapp del comitato "Foresta in Comune" ha allertato i residenti e le forze dell'ordine.

«Ancora una volta torniamo a chiedere maggiore sicurezza per la zona di Foresta, nuovamente nel mirino dei ladri. Forte l'esigenza di installare telecamere di sorveglianza e impianti di illuminazione nelle zone più buie per non facilitare l'ingresso ai ladri - ha commentato il presidente dell'associazione "Foresta in Comune", Ranaldi -. Torniamo a lanciare un appello alle istituzioni affinché siano al nostro fianco».