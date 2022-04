"Questo carico non s'ha da asciugare". Potrebbe essere stato questo il motivo della lite scoppiata in un'abitazione di Pontecorvo tra studentesse universitarie. Un alterco come tanti, per un'asciugatrice. Non è difficile assistere a discussioni simili tra ragazze che abitano fuori casa per studiare e che cercano di far quadrare il cerchio, tra bollette, affitti e spese inattese. E ora che il rincaro delle bollette ha reso impossibile per molti arrivare a fine mese, ecco che un carico di panni messi ad asciugare avrebbe fatto scattare la scintilla. Almeno così pare.

La lite sarebbe avvenuta nei giorni scorsi tra ragazze originarie del Casertano. Ma, stando sempre alle prime informazioni trapelate, sarebbe degenerata. Qualche insulto di troppo e pure qualche schiaffo. Con l'intervento dei carabinieri. L'arrivo dell'Arma avrebbe gettato acqua sul fuoco, facendo tornare la situazione alla normalità. Nessuno, al momento, ha presentato denuncia.