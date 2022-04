Sono 178 i nuovi positivi al Covid in Ciociaria. Lo comunica la Asl di Frosinone nel consueto bollettino. Come ogni lunedì, il dato è molto più basso, in conseguenza al numero significativamente inferiore di tamponi effettuati, solo 839. Questi gli altri dati: 198 i negativizzati e 62 il totale dei ricoverati. Purtroppo si registrano 2 decessi: un uomo di 82 anni e un uomo di 89 anni, entrambi di Frosinone con pregresse patologie.

La mappa dei contagi in foto