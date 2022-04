Serate a tema e visite guidate nei paesi vicini per far apprezzare la storia e la cultura dei popoli della Ciociaria. Sono questi i punti cardine di un programma stilato da Stefano Giorgilli imprenditore alberghiero proprietario dell'Hotel Universo, per rilanciare la città nel periodo di Pasqua.

Manca poco alla Settimana Santa, un periodo questo molto importante sotto ogni profilo sia spirituale che non, atteso da tutti i comparti economici della città in quanto capace di generare un ottimo flusso economico. «Sono orgoglioso di rappresentare il territorio della Ciociaria – spiega Stefano Giorgilli, ex assessore al turismo del Comune di Fiuggi – noi stiamo mettendo su un calendario molto vario per rispondere alle tante esigenze, ma soprattutto per rilanciare la città e far conoscere le realtà vicine alla nostra città. Città uniche nel loro genere, con una storia, una cultura e una tradizione tutta da scoprire e far conoscere.

Stiamo creando, quindi, una sinergia che vede in prima linea i comuni del circondario e poi il tessuto associativo in quanto la tradizione spesso viene tenuta viva attraverso le associazioni culturali e di rievocazione storica. Una serie di pacchetti, quindi, oltre che ai servizi e alle serate a tema, anche una serie di convenzioni stipulate con le spa di altre strutture alberghiere di Fiuggi per far si che i nostri clienti siano soddisfatti al massimo e quindi si innamorino di Fiuggi, perché come sappiamo la migliore pubblicità è il passaparola.

Insieme all'amministrazione comunale - continua Giorgilli - stiamo lavorando all'organizzazione di altri eventi di spessore internazionale che promettono una serie numerosa di presenze, non solo sulla città ma su tutto il territorio. Bisogna insistere tanto sul territorio perché può e deve diventare il volano principale, una sinergia tra la nostra città e il territorio vicino non fa altro che aumentare l'interesse da parte del turista».