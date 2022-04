Rifiuti gettati in un'area verde, a un passo dalla superstrada Sora-Cassino, in territorio di Sant'Elia. Le telecamere incastrano i "furbetti" che ora non hanno davvero più scampo. L'ultimo episodio "immortalato" ha permesso di individuare i responsabili di un altro sversamento illegale. E i responsabili sono stati inchiodati alle proprie responsabilità. Ora dovranno corrispondere al Comune oltre 600 euro.

I precedenti

Non è la prima volta che l'area a ridosso della superstrada diventi zona "franca" per smaltire illegalmente scarti edili e rifiuti speciali. Alcuni mesi fa a far scattare i controlli erano stati i cittadini che avevano contattato l'Ansmi per segnalare un abbandono in corso di rifiuti speciali ed edili, proprio lungo la superstrada, Cassino-Sora, nel comune di Sant'Elia. Così è stata allertata la centrale operativa di emergenza ambientale 1515 e poi anche l'Anas. E avviate mirate indagini. L'operazione di prevenzione, prima ancora che di repressione, va avanti senza sosta.