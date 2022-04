Vasta operazione di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Formia, che hanno denunciato tre persone. I militari comandati dal maggiore Michele Pascale hanno identificato l'autore del tentato furto compiuto la notte del cinque marzo scorso in località San Lorenzo di Santi Cosma e Damiano ai danni del negozio "Rossillo e Fiori".

Si tratta di un trentaquattrenne originario della provincia di Napoli, che è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Formia, allertati dal titolare dell'attività commerciale. L'autore del furto, nel tentativo di fuggire, si è lanciato da un balcone sito al primo piano, ma non è sfuggito ai militari, che lo hanno denunciato subito le cure prestate al protagonista presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, conseguenza del salto dal balcone.

I Carabinieri della stazione di Castelforte, invece, hanno denunciato una ventiduenne, che in località Valle di Suio, aveva commesso un abuso edilizio, avendo realizzato sul terrazzo della propria abitazione una nuova copertura a tetto spiovente in legno lamellare e con sovrapposte tegole di laterizio. Lavori effettuati senza le previste autorizzazioni. Ma i controlli degli uomini delle Fiamme d'Argento, hanno interessato anche la circolazione stradale, con diverse pattuglie impiegate nel primo week-end di aprile.

E proprio durante questi controlli che è stato deferito un trentasettenne di Pontecorvo, il quale si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti all'uso di sostanze stupefacenti, così come previsto dalle norme vigenti del Codice della Strada. Nel corso dei vari accertamenti, compiuti lungo tutto il territorio di competenza della Compagnia di Formia, sono state identificate quaranta persone e controllati venticinque autoveicoli, eseguite dieci perquisizioni personali, veicolari e domiciliari; inoltre sono state segnalate alla competente autorità amministrativa due persone per uso di sostanze stupefacenti con conseguente sequestro di due grammi di hashish. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e saranno rafforzati in occasione delle prossime festività pasquali.