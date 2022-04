Dramma ieri mattina a Scauri dove si è spento improvvisamente l'ispettore della Guardia di Finanza in pensione Raffaele Amato. L'uomo, sessantenne, è stato stroncato da un infarto, poco dopo essere uscito dalla sua abitazione di via Olivella. Si è messo alla guida della sua autovettura, ma giunto in via della Masseria, ha accusato un malore e si è fermato sul lato della strada, perdendo i sensi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, il cui personale invano ha tentato la rianimazione, ma, purtroppo per il finanziere, pensionato da pochi mesi, non c'è stato nulla da fare. Il medico legale ha confermato la morte per cause naturali. I Carabinieri hanno segnalato l'episodio al magistrato del Tribunale di Cassino, che ha messo a disposizione dei familiari la salma. Oggi, alle 15,30, nella chiesa di Sant'Albina, a Scauri, si celebreranno i funerali, curati dalla ditta di onoranze funebri Vento.