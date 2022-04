Ancora una volta più di mille nuovi casi in questa settimana. A dimostrazione di come la pandemia non sia affatto alle spalle. Ieri i contagi sono stati 1.013, su 4.885 tamponi processati. Il tasso di positività è del 20,73%. Sono state riscontrate infezioni da Sars Cov-2 in 83 dei 91 Comuni della Ciociaria: il 91,2%. Si è registrato un altro decesso. I negativizzati sono stati 552. Aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: ora sono 64.

La situazione

Sono stati riscontrati 76 casi a Cassino, 61 a Sora, 60 a Ceccano, 59 a Frosinone, 50 a Paliano, 46 ad Anagni, 43 ad Alatri, 38 a Monte San Giovanni Campano, 36 a Veroli, 34 a Ferentino, 33 a Boville Ernica, 26 a Roccasecca, 22 a Isola del Liri, 21 a Piedimonte San Germano, 21 a Pontecorvo, 16 a Piglio, 15 a Ceprano, 14 a Fiuggi, 14 a Morolo, 12 ad Esperia, 11 a Castrocielo, 11 a Pofi, 11 a Ripi, 10 a Fontana Liri, 10 a Serrone, 9 ad Aquino, 9 ad Arpino, 9 ad Atina, 9 a Pico, 9 a San Giorgio a Liri, 8 ad Arce, 8 a Castelliri, 8 a Castro dei Volsci, 8 a Strangolagalli, 8 a Supino. Proseguendo: 7 a San Donato Val di Comino, 7 a Torrice, 7 a Vallecorsa, 6 ad Alvito, 6 a Colfelice, 6 a San Giovanni Incarico, 6 aVilla Santo Stefano, 5 a Casalvieri, 5 a Fumone, 5 a Pastena, 5 a Sgurgola, 5 a Villa Latina. Poi 4 ad Amaseno, 4 ad Arnara, 4 a Broccostella, 4 a Fontechiari, 4 a Giuliano di Roma, 4 a Sant'Elia Fiumerapido, 4 a Torre Cajetani, 4 a Vallerotonda, 4 a Villa SantaLucia. E ancora: 3 contagi a Campoli Appennino, 3 a Falvaterra, 3 a Pescosolido, 3 a Picinisco, 3 a San Vittore del Lazio, 3 a Settefrati. Registrati 2 contagi in ciascuno di questi Comuni: Casalattico, Patrica, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, Rocca d'Ar ce, Sant'Andrea del Garigliano, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vicalvi, Vico nel Lazio. Infine 1 caso in ognuno di questi paesi: Belmonte Castello, Castelnuovo Parano, Colle San Magno, Collepardo, Gallinaro, Guarcino, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Santopadre.

Il trend

Oggi si conclude la settimana numero centonove dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 762 giorni. L'andamento: 236 casi il ventotto marzo, 1.094 il ventinove, 904 il trenta, 762 il trentuno marzo, 746 il primo aprile, 1.013 il due. Per un totale di 4.755 contagi: media di 792,5 al giorno. Questo l'andamento della settimana numero 108: 298 casi il ventuno marzo, 1.177 il ventidue, 716 il ventitré, 864 il ventiquattro, 867 il venticinque, 755 il ventisei, 736 il ventisette. Un totale di 5.413 e una media di 773, 28 al giorno. La settimana centosette era andata così: 208 contagi il quattordici marzo,1.192 il quindici, 816 il sedici, 929 il diciasette, 795 il diciotto, 866 il diciannove, 714 il venti. Per un totale di 5.520 e una media giornaliera di 788,57. La settimana centosei: 118 casi il sette marzo, 724l'otto, 523il nove, 578 il dieci, 526 l'undici, 630 il dodici, 661 il tredici. Per un totale di 3.760 casi e una media quotidiana di 537,14. La centocinque: 319 casi il ventotto febbraio, 237 il primo marzo, 304il due,344 il tre, 386 il quattro, 355 il cinque, 438 il sei. Per un totale di 2.383 e una media di 340,42 ogni ventiquattro ore. La settimana centoquattro: 128 casi il ventuno febbraio, 515 il ventidue, 458 il ventitré, 455 il ventiquattro, 435 il venticinque, 349 il ventisei, 383 il ventisette. Per un totale di 2.723 casi e una media di 389 ogni ventiquattro ore. La settimana 103: 129 casi il quattordici febbraio, 586 il quindici, 567 il sedici, 601 il diciassette, 454 il diciotto, 414 il diciannove, 444 il venti. In tutto 3.195: media di 456, 42 ogni ventiquattro ore. Questo l'andamento della centoduesima settimana: 180 casi il sette febbraio,979 l'otto, 664 il nove, 673 il dieci, 625 l'undici, 540 il dodici, 558 il tredici. Per un totale di 4.219 e una media di 602,71 al giorno. La centounesima settimana: 267 casi il trentuno gennaio, 1.207 il primo febbraio, 885 il due, 798 il tre, 748 il quattro, 855 il cinque, 713 il sei. Per un totale di 5.473 e una media giornaliera di 781,85. La centesima settimana (quella del picco assoluto): 267 casi il ventiquattro gennaio, 1.213 il venticinque, 1.024 il ventisei, 984 il ventisette, 806 il ventotto, 942 il ventinove, 267 il trenta. In totale 6.184 contagi: una media di 883,42 al giorno. Nei primi due giorni del mese di aprile ci sono stati 1.759 contagi, per una media di 879,5 al giorno. E 2 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. A febbraio le vittime per Covid sono state 31. Nel 2022, in poco più di tre mesi, i contagi sono stati 61.923, i decessi 118. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. Nel 2022 ci sono stati già molti più casi (61.923) del totale dei due anni precedenti (43.128). L'effetto Omicron si sente e pesa, su questo non c'è dubbio.

Gli altri parametri

L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è a quota 1.151,15. Il sette marzo scorso era stato toccato il minimo del 2022: 457,44. Mentre il record c'era stato il 28 gennaio: 1.301,89. In provincia di Frosinone gli attualmente positivi sono 9.687:9623 in isolamento domiciliare, 64 ricoverati in ospedale. La copertura vaccinale in provincia di Frosinone è pari all'87,8%. In totale sono state somministrate 957.392 dosi: 338.220 prime, 344.005 seconde, 274.794 terze. Nel conteggio ci sono pure 373 quarte dosi.

Il bollettino

Nel Lazio 9.115 casi positivi (+655) e 4 decessi (-5). Effettuati 60.218 tamponi (10.069 molecolari e 50.149 antigenici). Per un tasso di positività del 15,1%. I pazienti Covid ricoverati sono 1.193 (-9). In terapia intensiva 76 malati di Coronavirus (-1). Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione. Superata quota 3,9 milioni di dosi booster.