Nove cuccioli salvati in un giorno, alcuni dei quali finiti in un canale. E recuperati solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Cassino. Proprio dall'Anpana di Cassino si leva l'appello per cercare casa ai cucciolotti. "Senza l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco sarebbero certamente morti. Chiediamo un aiuto per l'adozione, servono crocchette Puppy, per chi volesse darci una mano" fanno sapere dell'associazione sempre in prima linea contro il randagismo e l'abbandono. Chi volesse può contattare la volontaria Rocca Antonelli al numero 328/ 475 7186.