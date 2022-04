Presunti abusi su alunni delle elementari da parte del loro maestro. I fatti, delicatissimi, risalgono al 2016 quando un maestro delle elementari della Valle dei Santi venne accusato di aver usato violenza su alcuni alunni. In particolare le pesanti accuse vennero rivolte al maestro (ora in pensione) in relazione a presunte molestie su bambini di quarta elementare. Accuse ovviamente ancora tutte da dimostrare. Nella recente udienza, durata oltre due ore, a salire sul banco dei testimoni è stato proprio il maestro, che ha chiesto di essere ascoltato, assistito dall'avvocato Ermete Grossi. L'uomo ha escluso qualsiasi attenzione morbosa, ma ha parlato di «atteggiamenti amichevoli» nei confronti di piccoli senza altra finalità.

Ascoltati anche altri docenti e il bidello della scuola.

Ricordiamo che tutto parte da alcune "voci" su atteggiamenti poco consoni del maestro che iniziano a circolare nel paese della Valle dei Santi sei anni fa.

Poi la richiesta di un incontro da parte dei genitori al dirigente scolastico. Fino alla denuncia, con l'inizio delle indagini da parte dei carabinieri e l'apertura del processo per violenza sessuale aggravata a carico dell'insegnante. Diverse le famiglie che si sono costituite parte civile, rappresentate dagli avvocati Manlio Sera ed Emanuele Carbone.

Come nelle precedenti udienze in cui sono stati ascoltati i genitori dei bimbi, anche in quella che si è tenuta giovedì i testimoni hanno raccontato quanto riferito da altre persone. L'udienza è stata aggiornata al 29 settembre prossimo per sentire gli ultimi quattro testimoni. Poi la discussione e la sentenza.