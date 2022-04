Malvivente in azione a Ferentino, fallisce il colpo ai danni di un bar. La guardia alta dei carabinieri ha scongiurato il furto in un esercizio della città e portato all'arresto di una persona. L'altro ieri a tarda notte, alle 2.30 circa, il tempestivo intervento di una pattuglia della radiomobile della Compagnia di Anagni in un bar tabaccheria, in via Croce Tani, ha evitato il furto ai danni dell'esercizio commerciale. I militari hanno sorpreso e arrestato per tentato furto aggravato un uomo di Ferentino di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, nel frangente in cui sono piombati i militari in quella zona urbana, a un chilometro dal centro storico, stava forzando con un palanchino di ferro la serranda dell'attività presa di mira. Pertanto l'autore dell'azione delinquenziale è stato bloccato e portato via dai carabinieri.

Poche ore più tardi, nella stessa mattinata, il fermato è stato portato davanti all'autorità giudiziaria del tribunale di Frosinone. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà. Tuttavia sono stati potenziati i controlli in città da parte dei carabinieri, dopo che negli ultimi tempi sembrerebbe esserci un riacutizzarsi degli eventi furtivi. Poche sere fa in contrada Tofe alcuni malfattori sarebbero entrati nella casa abitata da un anziano tutto solo, ma avrebbero trovato ben poco da portare via. Ai topi d'appartamento si aggiungono i topi di autoveicoli. Infatti, in un'altra circostanza, nella città gigliata sono spariti due veicoli parcheggiati in zone diverse. Anche nella vicina Morolo è allarme furti.

Da alcuni giorni corre il passaparola tra gli abitanti per furti e tentati furti nelle abitazioni, anche con i proprietari in casa. In un paio di zone isolate sarebbero stati uditi di notte colpi di fucile, forse per spaventare i ladri temerari.