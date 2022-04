Dopo la serie di furti messi a segno nell'immediata periferia del paese, questa volta ladri in sono entrati azione a due passi dal centro cittadino. In via Roma, a lato di piazza Trento, nella nottata (qualcuno sostiene prima delle 4) i malviventi hanno preso di mira i locali del bar "Roma". Il ladri, dopo aver forzato e ridotto in frantumi la vetrata d'ingresso, si sono introdotti nei locali dell'esercizio pubblico puntando verso il registratore di cassa che conteneva poche centinaia di euro. Insieme ai soldi, asportata anche qualche bottiglia di liquore. Ad accorgersi del furto il titolare del bar che, al momento di aprire la porta principale, ha visto il vetro in frantumi.

Da un primo sommario riscontro, i ladri si sarebbero impossessati dell'incasso, piuttosto modesto, custodito in un cassetto del registratore. Il valore della refurtiva si aggira intorno ai trecento euro. Già in passato lo stesso bar, che si affaccia su via Roma, aveva subito una rapina con l'asportazione di una borsa contenente l'incasso delle ricariche telefoniche, per un valore di migliaia di euro. Ieri mattina il proprietario, accortosi del misfatto, ha subito provveduto a informare i carabinieri della stazione di Fontana Liri che si sono recati sul posto per effettuare i primi rilievi.

Durante il blitz notturno dei ladri, il trambusto dei vetri infranti ha svegliato qualcuno che si è affacciato al balcone, ha notato un uomo che si allontanava a passo spedito, diretto verso un complice che fungeva da "palo" a bordo di un'auto parcheggiata lungo corso Trieste. L'ennesimo furto che suscita viva preoccupazione tra i cittadini fontanesi.