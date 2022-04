Sono diciotto i diplomi consegnati ai partecipanti del corso "Export business manager", dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina. Ieri l'ultimo giorno del corso è stato seguito dalla cerimonia nella sala convegni di Frosinone. I partecipanti provengono da diverse città della Regione Lazio.

Hanno partecipato all'evento il presidente di Informare, azienda speciale della Cciaa, Luigi Niccolini, il segretario generale della Camera di Commercio Pietro Viscusi, Carla Picozza, consigliera delegata all'area Internazionalizzazione, e Tatiana Marzi dell'ufficio servizi formativi di Ice Agenzia. «Siamo molto soddisfatti e contenti del risultato di questo corso, per l'entusiasmo e la partecipazione dimostrata per il raggiungimento degli obiettivi prefissi – dichiara il presidente di Informare Luigi Niccolini – Alcuni dei manager hanno già avuto proposte da varie aziende per questa nuova figura professionale. L'export è un evidente elemento fondamentale per la crescita di un'azienda. Faccio i miei complimenti agli allievi perché nonostante l'attuale congiuntura internazionale, è sempre importante investire nella formazione».

L'iniziativa è partita lo scorso 28 settembre e aveva come finalità quella di fornire ai nuovi manager di export business le abilità, le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare, sviluppare e sostenere i processi di Internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. «La mission di Informare – prosegue Carla Picozza – è quella di portare le aziende verso una nuova cultura di fare impresa, anche attraverso la formazione. Vogliamo essere vicini alle aziende del territorio, capirne le problematiche ed intercettarne le richieste. Il corso vuole andare esattamente in questa direzione poiché le imprese che si aprono al mercato straniero hanno bisogno di figure professionali di alto profilo. Sono sicura che gli allievi avranno riscontri positivi dalla partecipazione al corso».

Il programma della durata di 5 mesi, ha trattato argomenti quali strategie di marketing internazionale, tecniche di commercio estero, web marketing, teoria e pratica dell'export, focus su settori fondamentali delle eccellenze del Made in Italy: food & beverage, moda, arredamento e interior design.