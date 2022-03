Tragedia al supermercato: una 49enne muore mentre stava facendo la spesa all'interno del 'Todis' di via Monti Lepini a Frosinone. Con ogni probabilità, la donna è stata stroncata da un infarto. La vittima, residente a Ferentino, ha perso i sensi tra gli scaffali dell'ipermercato. Stando ad una prima ricostruzione sarebbe stata soccorsa subito dai presenti, ancor prima dell'arrivo dei soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare nulla. Tanto il dolore e lo sgomento in città per una giornata che è stata stravolta da questo drammatico accadimento.