La mancata partenza del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria stradale all'entrata nord di Ferentino è ormai un caso misterioso. Sono stati annunciati più volte dagli amministratori, già dalla fine del 2021, quei lavori stradali, ma oggi, ad un passo da aprile 2022, niente di niente.E dal palazzo municipale non trapela nulla.

Però, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stato un ricorso, non è dato di sapere che genere di appello. Tale azione non consentirebbe l'apertura del cantiere. Lavori importantissimi, la cui durata sarebbe di 10 mesi circa (se senza soste), ne va delle vite umane degli automobilisti, atteso che la rotonda dovrà sostituire un incrocio maledetto, piuttosto trafficato, che negli anni è stato teatro di numerosi incidenti stradali finanche mortali purtroppo.

Si spera che la vicenda indecifrabile arrivi presto a una soluzione affinché inizino gli scavi. Dalla Casilina nord ci spostiamo al rione Sant'Agata. Qui il cantiere è stato aperto invece e i lavori procedono a pieni giri, anche se non manca qualche lamentela dei negozianti della zona evidentemente alle prese con qualche disagio, ma era da mettere in conto. Per cui è importante che non ci siano interruzioni e che i lavori avanzino spediti.

Attualmente in via Garibaldi si lavora ai sottoservizi, sulla rete idrica, dopo di che sarà realizzato il selciato e nuovi marciapiedi fino alla Casilina interna. Inoltre la chiesa di Sant'Agata ha tutt'altro aspetto all'esterno, visto che è stato rinnovato il basamento al suo ingresso. L'opera sarà completata con il rifacimento della piazza del rione, la quale sostituirà il vecchio parcheggio automobilistico.

Intanto il marciapiede lungo la Casilina interna in zona San Nicola è interessato dai lavori di pavimentazione e di messa in sicurezza. Ci auguriamo che venga prestata maggiore attenzione all'illuminazione pubblica carente in varie zone di Ferentino. Questo particolare sta a cuore di tanti cittadini per ragioni di sicurezza principalmente, sia stradale che non.