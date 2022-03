«Accendiamo il sole e l'atmosfera con questo ritmo di primavera». Sono le parole con cui dj Cresh, nome d'arte di Crescenzo Ruscito, ha presentato il suo ultimo singolo "Sigueme Bailando". Un brano dal ritmo spagnoleggiante che vuol far ballare e far trascorrere a tutti un momento di evasione e divertimento.

Contestualmente al lancio del nuovo brano è stato anche presentato il video ufficiale della canzone che in pochissimi giorni è riuscito a toccare la soglia delle quindicimila visualizzazioni. Un brano che arriva a poche settimane dalla partecipazione di Dj Cresh al programma di Carlo Conti "Tali e Quali show" dove il dj pontecorvese si è presentato per imitare Cristiano Malgioglio (tra l'altro componente della giuria) con l'esecuzione del brano "Danzando Danzando".

Con il nuovo brano dj Cresh si prepara a far divertire e ballare tutti per l'estate portando la spensieratezza e la voglia di divertimento che soprattutto in questo momento storico molti voglio con forza. Il brano porta anche questa volta la firma del brano della leccese Ilaria Greco molto nota nel settore degli eventi salentini.

Nel videoclip tipicamente reggaeton le protagoniste ballerine: Olga, Francesca Fabiola e con la speciale partecipazione della piccola Frida. La cura del pezzo come sempre è stata affidata a Robert Torch (Fiamma Records) mentre il montaggio video è stato realizzato da Gianluca Gerardi. Dj Cresh è noto anche per diverse apparizioni televisive: nel salottino del preserale di Canale 5 ad "Avanti un altro" con Paolo Bonolis a "Tali e Quali show", il programma di Carlo Conti su Rai Uno.