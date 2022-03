Pulizie di... Pasquetta per San Sebastiano. L'altro ieri il Comune ha provveduto a ripulire la collina dove tradizionalmente gli isolani trascorrono il lunedì dell'Angelo dai rifiuti di ogni tipo abbandonati dai soliti incivili.L'operazione si è concentrata in particolare nell'area che circonda l'antenna, sulla sommità del colle, divenuta una sorta di discarica a cielo aperto.

"Un'azione capillare svolta da operai comunali, percettori del reddito di cittadinanza,con il supporto degli operatori della ditta Cosp Tecnoservice - spiega il Comune in una nota - Il lavoro ha permesso di rimuovere dal ciglio della strada un grosso quantitativo di rifiuti abbandonati: scarti di lavorazione, sacchi dell'immondi - zia, vecchi oggetti, elettrodomestici e quant'altro, un'ingombrante mole di materiali di scarto scaricati senza alcun rispetto del pubblico decoro e soprattutto della collettività".

«Dopo le segnalazioni pervenute nei giorni scorsi - aggiunge il consigliere delegato all'ambiente Giampolo Tomaselli - abbiamo provveduto a ripulire l'intera area. L'auspicio è che ora nessuno si permetta di scaricare materiale in luoghi non consoni. Non lontano da San Sebastiano c'è l'isola ecologica, a disposizione della collettività anche con il pratico e gratuito servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti».

«Episodi incresciosi come quelli che avvengono a San Sebastiano devono scomparire - afferma il sindaco Massimiliano Quadrini - Ringraziamo coloro che hanno lavorato con grande impegno per riportare la zona nella sua veste abituale, vivibile e pulita. La collina è munita di videosorveglianza e fototrappole, deterrente per i malintenzionati che, nel caso ritornino in zona, saranno sanzionati».