Un consiglio comunale a presenze stringate quello tenutosi a Veroli lunedì. Le mozioni della minoranza, poste alla seconda voce dell'ordine del giorno, non hanno fatto vacillare l'assetto della maggioranza a ranghi serrati che ha fornito risposte asciutte punto dopo punto. Il consigliere pentastellato Gianluca Primi ha chiesto aggiornamenti circa lo stato dei lavori per l'isola ecologica a Casamari, soprattutto al netto dell'importanza che un tale servizio andrebbe a ricoprire. La delucidazione amministrativa è arrivata per voce dell'assessore Augusto Simonelli.

Ad oggi mancano all'appello due elementi demandati ad enti terzi; si attende a giorni lo spostamento di un palo e la consegna dell'utenza per mezzo della società deputata alla gestione dell'energia elettrica. Altro passaggio riguarderà il delicato allaccio fognario, che avverrà nella parte opposta alla strada. Nel giro di qualche mese si conta di chiudere il cantiere.

Sempre l'assessore è intervenuto anche sul tema Multipiano, sollevato dal consigliere Cristiano Papetti. «Per l'area parcheggio ci sono già richieste da chi gestisce e produce attrezzature per i parcheggi: le valuteremo e ci muoveremo per dar seguito. La chiusura dei servizi igienici è stata dettata dal periodo pandemico che li rendeva infruibili. Insieme con la gestione del Multipiano, risolveremo anche la questione dei servizi».

Sempre per la compagine FdI, Marco Bussagli ha interrogato la maggioranza circa il piano dell'artigianato, risalente al 1995, e circa possibilità di promuovere nuovamente la Biennale del Ferro Battuto. L'assessore al commercio Alessandra Cretaro ha illustrato la rotta amministrativa «Da poco abbiamo intrapreso un progetto per riportare in centro un mercatino dell'artigianato con protagonisti proprio i prodotti locali e vintage, così come quelli in ferro battuto. Abbiamo già avviato colloqui con associazioni di categoria e artigiani del posto e come appuntamento abituale si è pensato alla prima domenica del mese. Piena disponibilità a coinvolgere la minoranza e a fare partire il tutto nel più breve tempo possibile».