Cavallo in libera uscita sulle vie principali di Minturno. E' accaduto nella tarda mattinata di ieri, quando alcuni cittadini hanno notato l'esemplare equino girovagare in una parte del centro storico. Con passo lento, poi, l'animale si è spostato verso la centralissima piazza Annunziata, imboccando via Antonio Sebastiano. Dietro di lui una macchina dei Carabinieri della stazione di Minturno, una pattuglia della Polizia Locale e la Protezione Civile.

Su via Sebastiano si formava una lunga fila di auto, sino a che il personale militare e non, intervenuto, riusciva a far imboccare all'animale una via senza uscita, poco prima dell'in crocio di via degli Eroi.

La Protezione Civile riusciva a bloccare il cavallo, riconsegnato al proprietario, abitante nella zona di Tufo.

Un intervento compiuto in sicurezza, con le Forze dell'Ordine che sono riuscite anche ad evitare incidenti con le auto in transito.