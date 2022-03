Sono iniziati i lavori di risistemazione delle aree pubbliche in località Quattro Strade, all'ingresso del paese. A comunicarlo è il vice sindaco Roberto Pigliacelli che illustra i diversi interventi previsti nella zona interessata dai cantieri: «Saranno riqualificate due piazze, quella interna limitrofa al centro Don Orione e quella esterna posta dietro la chiesa San Giovanni Paolo II. Verrà messa in posa una nuova pavimentazione, nuovi tratti di marciapiede, livellamenti, alberature, la sistemazione di aree verdi e la verniciatura di marciapiedi per definire un percorso ciclo pedonale che cerchierà l'intera area».

Il sindaco Lucio Fiordalisio aggiunge a proposito dei lavori previsti in località Quattro Strade: «Si tratta di un restyling vero e proprio, pianificato durante il Covid e con il chiaro intento di aggiungere decoro, più spazi e fruibilità ai tanti cittadini che frequentano e vivono nella zona. Durante la pandemia non ci siamo demoralizzati e se da una parte abbiamo sostenuto la cittadinanza attraverso un'azione di assistenza, di agevolazioni e misure di contenimento, dall'altra abbiamo lavorato sodo per studiare e progettare opere migliorative del territorio.

Proseguiamo ad investire convintamente - conclude il sindaco Fiordalisio - nella sistemazione o realizzazione di spazi all'aperto: il sentiero di Dante, la lottizzazione Quattro Strade sono solo l'inizio di un anno che vedrà altre inaugurazioni che renderanno il nostro paese sempre più migliorato nei servizi e nella vivibilità. Ci tengo a ringraziare tutta l'amministrazione comunale per il lavoro svolto in questi mesi difficili e relativamente a questo intervento in zona Quattro Strade, mi complimento con il vice sindaco Roberto Pigliacelli con delega al lavori pubblici per aver coordinato le fasi preliminari del progetto, scegliendo con estrema competenza, le modalità dell'intervento».