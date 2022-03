Fine settimana di incendi, nel nord della provincia.

Notevoli danni e paura. Domenica pomeriggio le fiamme hanno avvolto il bosco di Monte Retafani agli Altipiani di Arcinazzo, nel comune di Piglio. Giunti, immediatamente sul posto i vigili del fuoco di Fiuggi, la polizia municipale di Piglio, i carabinieri e il sindaco Mario Felli che ha voluto accertarsi personalmente della situazione.

Valido contributo lo hanno dato anche le protezioni civili dei comuni di Piglio e Arcinazzo Romano. Sabato scorso le fiamme hanno distrutto la vegetazione di un terreno a Paliano, sulla via Palianese sud, che è stata bloccata per sicurezza. Il fuoco ha minacciato le abitazioni. A Supino, sempre nel fine settimana, gli incendi sono stati due: il primo nei pressi della fontana "I Fai", il secondo in via Cona del Popolo. E ieri pomeriggio ancora fiamme, stavolta in località Miatota.