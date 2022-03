Un'auto è finita in una voragine che si è aperta improvvisamente in via del Foro. L'automobilista e le persone che erano a bordo della vettura si sono particolarmente spaventate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale, la vettura è stata spostata, e l'area è stata messa in sicurezza. Diverse le persone che si sono assiepate intorno all'enorme buco dal quale sgorgava acqua come da una fontana che da via del Foro scendeva giù fino a piazza Santa Scolastica. Il traffico nella piccola arteria poco distante dalla concattedrale è andato in tilt.

Gli agenti della polizia locale hanno veicolato il flusso delle auto. Sarà necessario l'intervento degli operai della società che gestisce il servizio idrico per capire cosa sia accaduto e per risolvere in breve il disagio. Non è la prima volta che si registrano in città improvvise fuoriuscite di acqua dall'asfalto, questa volta però a rimetterci è stato un cittadino.