Drammatico incidente ieri pomeriggio: due donne sono state investite mentre passeggiavano sul lungo Fibreno; la più grave, una quarantaduenne di Isola del Liri, è stata trasportata in elicottero in un ospedale di Roma. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Sora insieme agli agenti della polizia locale di Isola del Liri. L'incidente è stato provocato da un mini suv Ford: all'improvviso la donna che era al volante ha perso il controllo della vettura, ha investito le due donne che camminavano sul lato destro della strada, in direzione di Carnello, e ha finito la sua corsa contro un palo.

Il lungo Fibreno è frequentato soprattutto dagli amanti della natura e dello sport all'aria aperta, ma quello di ieri per chi ha assistito alla drammatica scena è stato un pomeriggio da dimenticare. Prima lo spavento, poi la preoccupazione per la sorte delle donne investite.

Qualcuno dei passanti ha subito allertato i soccorsi e poco dopo sul posto sono giunti i sanitari del 118.

Le condizioni della quarantaduenne isolana sono subito apparse critiche. Gli operatori del 118 l'hanno prima stabilizzata e poi caricata a bordo dell'elicottero atterrato poco distante. La donna è stata ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma.

L'amica che stava passeggiando con lei è stata invece trasferita al Santissima Trinità di Sora. Anche la conducente del mini suv, sotto shock, è stata portata in ospedale. Il traffico ha subito dei forti rallentamenti dato che la strada in cui è avvenuto l'incidente è stretta. I vigili urbani hanno provveduto a bloccare provvisoriamente la circolazione per permettere le manovre di soccorso. L'incidente si è verificato alle spalle della basilica di San Domenico, in territorio isolano, e in molti hanno raggiunto a piedi il luogo dell'impatto per assistere alle operazioni di soccorso e di rimozione dell'auto. Saranno ora le indagini condotte dai carabinieri a dover ricostruire con precisione la dinamica del pauroso incidente e stabilirne le responsabilità.