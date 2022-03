Ladri in azione nel quartiere periferico di San Filippo.

Un furto è andato a segno, un altro è fallito perché il ladro è stato costretto a scappare dal momento che è scattato l'allarme installato nell'abitazione. Non si sa se ad agire in entrambi i casi sia stato lo stesso uomo che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si avvicina all'abitazione presa di mira e che, ad un certo punto, fugge a gambe levate perché l'allarme entra in funzione.

Tutto è accaduto sabato sera e nelle case visitate non c'era nessuno. In una di essa, i ladri hanno agito indisturbati e sono riusciti a portare via soprattutto soldi e gioielli. I carabinieri indagano sui due episodi. Sarà utilissima la ripresa delle telecamere di videosorveglianza che ha immortalato in modo chiaro un uomo avvicinarsi alla casa.