Grave investimento stradale ad Isola del Liri, in via Lungoliri Fibreno, un tratto molto praticato da amanti delle passeggiate e ciclisti. Stando ad una prima ricostruzione, una donna alla guida di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe investito due donne che camminavano per poi finire la sua corsa contro un palo. Sul posto si sono immediatamente recati i soccorsi del 118, Polizia Locale e Carabinieri. Per una delle due investite c'è stato bisogno di un'eliambulanza che ha provveduto a trasferirla in una struttura romana in quanto seriamente ferita. L'altra donna, invece, assieme all'automobilista è stata trasportata al Santissima Trinità di Sora.