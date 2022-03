Il prossimo 2 aprile alle 16.30, in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo, istituita dall'ONU nel 2007, l'associazione AlatriViva, unitamente all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, all'ASL di Frosinone, all'Associazione ANGSA Frosinone e all'Associazione Mens Sana APS di Aquino, con il patrocinio del Comune di Alatri e la partecipazione del CTS di Frosinone, ha organizzato un seminario informativo dal titolo "Autismo: riconoscere il disturbo per sapere intervenire in ambito scolastico".

Ad ospitare il seminario sarà l'Istituto superiore "Sandro Pertini" di Alatri. L'evento è realizzato all'interno del progetto Rete Solidale Ciociaria 3.0, finanziato dalla Regione Lazio a valere sul bando "Comunità Solidali 2020". Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca e della dirigente scolastica dell'IIS Pertini di Alatri, prof.ssa Annamaria Greco, ci sarà la presentazione del ruolo del CTS, "dalla formazione dei docenti alla diffusione di buone prassi", a cura del professor Fabio Giona, dirigente scolastico dell'IIS Bragaglia di Frosinone.

Seguirà l'intervento del dott. Giuseppe Nucera, responsabile dell'UOC TSMREE dell'ASL di Frosinone, che farà una disamina eziologica sui disturbi dello spettro autistico. Successivamente prenderà la parola la dott.ssa Irene De Sanctis, psicologa referente dell'ambulatorio autismo di Ceccano, che parlerà di "Talento e Autismo". A seguire il professore Simone Digennaro, presidente dei corsi di laurea in Scienze Motorie dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che farà un'analisi fenomenologica dell'autismo dal titolo "Non sto nel mio Corpo".

In seguito prenderanno la parola la dott.ssa Paola Di Franco, psicologa e psicoterapeuta; la professoressa Caterina Girolami e a chiudere sarà il presidente di ANGSA Frosinone, Roberto Ludovici, con un intervento dal titolo "La storia di Sergio". A moderare il seminario saranno il professor Stefano Sarra, docente dell'IIS Pertini di Alatri e il dott. Fabio Gervasio, presidente dell'associazione Mens Sana APS.

Sarà possibile assistere all'evento anche da remoto seguendo la diretta Fb dalla pagina di Mens Sana APS. È raccomandata la prenotazione ai seguenti contatti: email alatriviva@gmail.com/tel. 348 7956351.