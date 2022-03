Una mattinata speciale in concattedrale. Al termine della celebrazione eucaristica, una celebrazione animata dai bambini del catechismo che si stanno preparando alla Pasqua e dalle coppie che hanno frequentato il corso di preparazione al sacramento del matrimonio, è arrivata una gran sorpresa.

Dall'altare il parroco, don Emanuele Secondi, ha ricevuto dalle mani della figlia del poeta Umberto Picano un quadro che raffigura la Madonna dell'Assunta, un'opera realizzata dal maestro Francesco Francese impreziosita dai versi del compianto Picano.

Un dono fortemente voluto da Alberto Ceccon che nei mesi scorsi ha presentato il suo fotolibro dedicato proprio alla Madonna dell'Assunta. Un libro che porta con sé importanti obiettivi, primo su tutti la realizzazione di un pozzo di acqua in una comunità in Togo, un pozzo che sarà proprio dedicato alla Madonna. Ma anche l'acquisto di carrozzine adeguate che permettano ai disabili di poter praticare in sicurezza il basket e un concorso scolastico destinato alle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare tutti i giovani alla figura mariana.

Per motivi di salute Alberto Ceccon non è potuto essere presente, a parlare per lui Aurora Capuano che ha spiegato la genesi del fotolibro,del quadro donato e i progetti. Il quadro, che don Emanuele ha posizionato ai piedi dell'altare, sarà appeso in Concattedrale.