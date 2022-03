Sabato scorso Amaseno ha ricevuto la visita dell'ambasciatore dello Sri Lanka, Jagath Wellawatte e signora, accompagnati dal consigliere provinciale Luigi Vacana, dal direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone Giorgio Bartolomucci e dal professor Biagio Cacciola. Il motivo della visita è stato innanzitutto conoscere da vicino il settore trainante dell'economia locale, ovvero l'allevamento bufalino, e la filiera che ne deriva con i caseifici e i prodotti d'eccellenza, a partire dalla regina della tavola locale, la mozzarella.

Una realtà produttiva di successo, che ha visto crescere negli ultimi decenni l'economia del paese, creando ricchezza e lavoro. Proprio in questi giorni l'ambasciatore sta raggiungendo diversi centri della Ciociaria per intessere relazioni istituzionali, ma anche per aprire la strada a eventuali rapporti commerciali. Il comparto bufalino sarebbe un settore di particolare interesse per il governo dello Sri Lanka.

L'ambasciatore è stato accolto dal sindaco Antonio Como, accompagnato dal vicesindaco Maurizio Fadioni, dall'assessore Luciano Pisterzi, dal delegato all'Agricoltura Domenico Rinna e dal delegato al Commercio Gianluca Panici. Con gli amministratori, anche alcuni imprenditori del comparto bufalino.

Non poteva mancare la visita guidata in un'azienda della zona con caseificio annesso, per mostrare le varie fasi di produzione della mozzarella e di altri formaggi. Il tour è proseguito nella splendida chiesa gotico-cistercense di Santa Maria Assunta, dove la delegazione è stata salutata dal parroco don Italo Cardarilli. «Il prossimo step - ha detto il sindaco - sarà la verifica e la fattibilità di quanto abbiamo discusso con l'ambasciatore. A lui e agli accompagnatori va il nostro ringraziamento per la visita e l'interesse mostrato».