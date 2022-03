Diversi i roditori trovati morti nella zona tra via Cimarosa, via Boccaccio, via Bellini e via Pascoli.

Sarebbero stati trovati senza vita anche due gatti e tra i residenti l'allarme è alto. «Non sembrano animali morti per investimento - ha raccontato la signora Mena che abita nel quartiere e che si adopera per sfamare qualche randagio -. Può capitare di trovare un topolino morto o un gattino investito. Queste morti mi hanno un po'insospettito. Conosco bene i "miei" micetti, qualcuno è sparito e non so che fine abbia fatto. Un paio che non venivano a mangiare da me invece li ho trovati senza vita».

La paura dei residenti è che ci possano essere delle esche avvelenate sparse tra le aiuole e le siepi e che possano essere facilmente raggiungibili anche da gatti e cani domestici durante le passeggiate quotidiane.

«Secondo me sospetta un commerciante-sono stati gettati dei prodotti lungo i marciapiedi che possono aver causato queste morti».