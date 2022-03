Due città, Ferentino e Morolo, che negli ultimi giorni, al calar della sera, subiscono furti in abitazione e non soltanto. Sembra che i malviventi si accontentino anche di poco e poco importa se le case prese di mira siano occupate dagli inquilini. A Ferentino nel quartiere Tofe, qualche sera fa, i malfattori hanno fatto irruzione nell'abitazione abitata da un anziano solo, il bottino sarebbe magro, ma il fatto è grave per come sia avvenuto. Ora in quel quartiere gli abitanti preoccupati sono in guardia soprattutto in orario notturno. Qualche sera fa nella città gigliata sono spariti due veicoli parcheggiati in zone diverse, una Fiat 500 nuovo tipo in viale Bartoli e una Qashqai nel piazzale Collepero, in zone centralissime della città.

A Morolo la paura fa novanta e non mancano appelli sui social. «Massima allerta», scrive qualcuno. Una gang di malviventi irrompe nelle case. In località Cerquotti, nonostante la presenza in casa di due donne, i ladri venerdì sera hanno sottratto del denaro, da indiscrezioni circa tremila euro in contanti, e si sono dileguati indisturbati. Sempre secondo rumors, oltre ai carabinieri gli stessi cittadini starebbero sorvegliando e ieri notte si sarebbero sentiti colpi di fucile forse per spaventare i malintenzionati.

Va detto che a Morolo i ladri vengono aiutati dal buio che attanaglia alcune zone del paese ancora senza lampioni, evidentemente considerate di serie B. Vedi per esempio la località di Farneto o Varico basso, buia e abbandonata a se stessa. La gente è terrorizzata e sollecita più controlli, anche per evitare che accada l'irreparabile. A Ferentino Gn e Lega cittadine sollecitano il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della videosorveglianza. «Ci auguriamo – dicono - che l'amministrazione risponda alle nostre segnalazioni e dei numerosi cittadini. Esprimiamo solidarietà alle vittime dei furti dei giorni scorsi. Il parcheggio di Collepero è senza illuminazione. Auspichiamo una presa di coscienza da parte della giunta sulla sicurezza».