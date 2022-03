Prosegue il sali e scendi dei contagi in provincia di Frosinone. Ieri ne sono stati segnalati 755, ovvero 112 e 111 in meno nelle ultime 24 e nel confronto con sabato scorso. I negativizzati sono 561, senza decessi con i ricoverati che salgono a 64. L'incidenza scende a 1.130,19, il minimo dal 19 marzo, mentre si rialza il tasso di positività, al 22,05%, perfettamente allineato alla media settimanale del 22,17%.

La giornata

Dei 755 casi, è Cassino ad averne più di tutti con 71, poi Frosinone 60, Sora 53, Anagni 41, Ceccano 37, Ferentino 30, Ceprano e Isola del Liri 24, Alatri 23, Monte San Giovanni Campano 22, Arpino e Veroli 20, Pontecorvo e Roccasecca 15, Broccostella 14, Cervaro e Fiuggi 13, Aquino, Paliano e Piedimonte San Germano 12, Bovile Ernica 11, Castrocielo 10, Ripi, Sant'Elia Fiumerapido 9, Atina, Casalattico, Castelliri, Castro dei Volsci e Torrice 8, Arce e Pofi 7, Arnara, Pico e Pignataro Interamna 6, Esperia, Fontechiari, Guarcino, Patrica, San Giovanni Incarico, Serrone, Vallecorsa e Vico nel Lazio 5, Amaseno, Casalvieri, Fontana Liri e San Vittore del Lazio 4, Alvito, Campoli Appennino, Giuliano di Roma, Morolo, Pescosolido, Piglio, San Giorgio a Liri e Vicalvi 3, Acuto, Colle San Magno, Gallinaro, Pastena, Picinisco, Sant'Apollinare, Supino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallerotonda, Villa Latina e Villa Santa Lucia 2, Ausonia, Castelnuovo, Colfelice, Collepardo, Coreno Ausonio, Settefrati, Sgurgola, Trevi nel Lazio e Villa Santo Stefano 1.

I casi di questa settimana sono 4.677 a 779,50 di media. La passata settimana, sempre fino a sabato, erano 4.806 per cui si manifesta una diminuzione del 2,68%. Il 19 marzo rispetto al 12, invece, segnava un incremento del 55,08%. Negli ultimi sette giorni si contano 5.391 positivi, a 770,14 di media giornaliera. Nei sette giorni precedenti erano 5.467 a 781 di media, ovvero da allora sono scesi dell'1,39%. Tuttavia, ieri, rispetto al 12 marzo, segnava una crescita del 52,41%. A marzo i contagi accertati sono già 16.021 a 616,19. Marzo diventa così il secondo mese per numero di casi, dietro solo ai 24.749 a 798,35 di media di gennaio, e davanti a febbraio che, nonostante i due giorni in più rispetto all'attuale momento, si ferma a 15.662 a 559,35 di media.

Nel 2022 si contano 56.432 positivi e sono più della metà rispetto al totale dall'inizio della pandemia che è a un passo dallo sfondare quota centomila (99.560). Sempre a marzo Frosinone ha 1.664 infettati (a febbraio erano stati 1.497), Cassino 1.201 (1.168), Alatri 1.006 (1.050), Ceccano 936 (816), Ferentino 812 (683), Sora 777 (967), Veroli 709 (708), Anagni 622 (746), Monte San Giovanni Campano 330 (388), Ceprano 319 (410), Isola del Liri 284 (430), Boville Ernica 249 (302), Paliano 244 (282), Fiuggi 235 (345) e Pontecorvo 200 (338).

Nelle ultime due settimane i contagiati sono generalmente diminuiti, ma non in tutti i principali centri ciociari. Frosinone passa da 532 a 565, Cassino da 476 a 385, Alatri da 341 a 334, Ceccano da 336 a 294, Ferentino da 304 a 235, Veroli da 238 a 235, Sora da 269 a 227, Ceprano da 56 a 143, Monte San Giovanni Campano da 68 a 141, Isola del Liri da 53 a 102, Paliano da 41 a 90, Piedimonte San Germano da 40 a 84, Arpino da 34 a 81, Fiuggi da 47 a 75 e Pontecorvo da 20 a 73.

Gli indicatori

Rispetto al dato di venerdì, l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni torna a calare, posizionandosi a 1.130,19. Si tratta del valore più basso di una settimana nella quale tale indice è diminuito già quattro volte su sei, mentre nella passata era sempre cresciuto. Rispetto a sabato scorso l'incidenza decresce da 1.146,12 a 1.130,19. Per il dodicesimo giorno consecutivo il tasso di positività si mantiene sopra il 20%, ieri era al 22,05%, in perfetta media settimanale (22,17%). La scorsa settimana si era chiusa al 23,02%, record dall'inizio della pandemia.

I guariti e i ricoverati

È in rialzo per il terzo giorno consecutivo il numero dei ricoverati. Mercoledì erano 60, poi sono cresciuti a 61, 63 e, ora, a 64. Si tratta dello stesso valore avuto tra il 19 e il 21 marzo. Dall'inizio del mese i ricoverati sono quattro in meno. I negativizzati di ieri erano 561 il che porta il totale settimanale a 3.533 e sono già più dei 3.163 dell'intero periodo precedente. In tutto marzo sono guarite dal virus 12.521 persone ed è già il terzo valore dopo i 21.449 di febbraio e i 18.056 di gennaio.

I decessi

Ieri non sono stati segnalati morti per Covid. In questa settimana è successo due volte negli ultimi tre giorni. In precedenza si era contata una vittima, ininterrottamente, per dieci giorni. In questa settimana, comunque, sono decedute 7 persone, mentre erano 10 la passata settimana e 12 quella prima ancora.

I tamponi

Si riscontra una ripresa dei test eseguiti da chi vuole sapere se è positivo. Ieri erano 3.423, mentre da lunedì sono 21.399, un dato destinato a superare i 23.501 con i quali è terminata la passata settimana, il dato più alto dai 30.912 dei giorni 7-13 febbraio.