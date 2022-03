Ha compiuto 105 anni nonna Annunziata Vitroni. Un traguardo eccezionale per la donna che ha vissuto dedicandosi totalmente alla famiglia e alla casa, punto di riferimento per tutti i parenti. Un compleanno importante quello di nonna Annunziata che anche l'Amministrazione Fallone ha ricordato, convinta della ricchezza che gli ultracentenari rappresentano per il paese.

«Il sindaco Paolo Fallone e l'Amministrazione comunale rivolgono, con particolare affetto, i più sinceri auguri a nonna Annunziata per il suoi 105 anni si legge sul sito del Comune Un traguardo importante per lei e tutta la sua famiglia che oggi la festeggia. Ad Annunziata e ai suoi familiari va l'abbraccio del sindaco e della comunità sangiovannese, orgogliosa della sua ultracentenaria. Una vita fatta di sacrifici e abnegazione per la famiglia, oggi ripagati dal dono della longevità.

Infiniti auguri nonna Annunziata».

L'ultracentenaria sorride, consapevole che la sua è una grande festa, soprattutto in tempi di pandemia. È serena la regina della casa, circondata dall'affetto dei suoi cari. Una donna buona, che è sempre stata disponibile e sorridente, e proprio il sorriso è il segreto della sua longevità, un sorriso disarmante con cui ha guardato avanti con fiducia e ottimismo.