Droga tra Frosinone, Ceccano, Ferentino, Morolo e Supino, sei patteggiano. Il resto delle 29 persone, coinvolte nell'operazione My friend, decide per l'abbreviato o, per le posizioni più marginali, per la messa alla prova. Secondo l'accusa, che distingue i ruoli tra corrieri, fornitori, grossisti e spacciatori di prossimità, i canali di approvvigionamenti erano in Albania ma anche in Calabria. Il gup del tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante ieri ha ratificato i patteggiamenti di Francecso Marcoccia, 36 anni di Frosinone, a tre anni, Stefano Marini, 24 di Arnara, a 1 anno e 6 mesi, Roberto Ciotoli, 28 di Ceccano, a 1 anno e 6 mesi, Mariano Tiberia, 31 di Frosinone, a 1 anno e 6 mesi, Mariannina Micera, 66 di Frosinone, a 10 mesi, e Davide Mulazzi, 29 di Roma, a 8 mesi.

Hanno optato per il rito abbreviato Loris Iannoni, 31 di Supino, Gualjot Isaj, 38 albanese di Frosinone, Giovanni De Luca, 50 di Frosinone, Ivano Lanzone, 41 anni di Castrovillari, Artan Cela, 46 albanese, di Frosinone (noto anche come il bulgaro Petar Gavazov), Rachid Nadif, 41 marocchino di Frosinone, Jessica Blasi, 37 di Alatri, Pino Cupido, 43 di Frosinone, Romina Di Silvio, 37 di Frosinone, Lidion Haxhiu, di 40 albanese residente a Sgurgola, Luca Pinto, 39 di Frosinone, e Ivan Tempesta, 38 di Frosinone.

Rito ordinario Ivan Cupido, 21 di Frosinone, Olsjion Koka, 35 albanese di Frosinone, latitante, Maria Teresa Bauco, 29 di Veroli, Antonio Di Silvio, 75 di Frosinone.

Messa alla prova per Mattia Nobili, 29 di Torrice, Gianluca Arduini, 40 di Torrice, Sara Frasca, 23 di Ceccano, Simone Minicilli, 40, e Giulio Giorgettinim, 38, di Supino, Sonia Patrizia Silvia Rotella, 47 di Frosinone.

Sono difesi dagli avvocati Angelo Bucci, Marta Campoli, Giuseppe Casini, Donatella Maria Ceccarelli, Tony Ceccarelli, Marilena Colagiacomo, Stefano Di Pietro, Marco Maietta, Valerio Meglio, Domenico Preziosa, Rosetta Rago, Giuseppe Spaziani, Luigi Tozzi e Giampiero Vellucci. L'indagine è partita il 18 maggio 2019 a seguito dell'ascolto, da parte dei carabinieri di una persona che rivelava di far uso di cocaina.