Schianto tra via Enrico De Nicola e piazza De Gasperi. L'impatto poco fa tra un'auto e uno scooter. Il ragazzo in sella allo scooter è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la Polizia e il 118. Il personale sanitario ha disposto il trasferimento del giovane al Pronto soccorso del Santa Scolastica. Sul posto ci sono ancora le forze dell'ordine per effettuare i rilievi, traffico in tilt in via De Nicola.