Ricorda perfettamente le confidenze fatte dalla Torriero in merito alla presenza di Serena in caserma nel giorno della scomparsa, confidenze fatte da Santino Tuzi alla Torriero. A parlare, a confermare tutto, è stata la Da Fonseca, vicina di casa della Torriero. Che poco fa in aula, durate il processo Mollicone, ricorda e conferma. Circostanze relative al periodo precedente alla morte di Santino Tuzi. Una testimonianza molto attesa, slittata di una udienza perché la notifica non era andata a buon fine. Poi aggiunge: "La Torriero disse, in merito al suicidio di Tuzi, che il brigadiere forse sapeva qualcosa sulla morte di Serena e che forse aveva paura per i figli"