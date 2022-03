Problemi alle caldaie al triennio dell'Itis di Cassino. Per precauzione gli studenti sono stati fatti uscire, i tecnici sono arrivati immediatamente per risolvere il problema e in pochi minuti i ragazzi sono rientrati a lezione. Qualcuno forse aveva sperato di trascorrere una mattinata alternativa, ma fortunatamente, anche per i ragazzi, tutti sono rientrati in aula per proseguire con le regolari attività.