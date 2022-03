Uno schianto fatale a bordo della sua moto non ha lasciato scampo a Francesco Razza, dirigente Stellantis del sito Cassinate. L'uomo, 48 anno originario di Santa Maria Capua Vetere, era in sella alla moto nel territorio di Teano quando un impatto con una vettura non gli avrebbe lasciato scampo. Un dolore profondo per i familiari e gli amici. Anche nel Cassinate, quando la notizia si è diffusa nelle scorse ore, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio dei colleghi che stanno riempiendo i social.