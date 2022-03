Marzo è il mese della consapevolezza sull'endometriosi, una patologia cronica ed invalidante. Il team Italy della Worldwide endomarch patrocinato dall'associazione Alice odv (associazione lotta italiana per la consapevolezza sull'endometriosi) lancia la call to action "Facciamo luce sull'endometriosi".

Anche in Ciociaria arriva A.L.I.C.E odv. Diverse sono le iniziative organizzate in questo mese che appunto è dedicato alla consapevolezza sull'endometriosi, patologia ancora troppo sconosciuta ma tanto subdola e insidiosa. Diversi comuni della Ciociaria, Sora, Isola del Liri, Veroli e Monte San Giovanni Campano, si illumineranno di giallo, domani sera, per sostenere la Call to action lanciata dall'associazione.

Il commento

Tra le donne in prima linea per rimarcare soprattutto l'importanza della prevenzione, anche la ciociara Giulia Capobianco, socia è volontaria di A.L.I.C.E odv che spiega: «Non ci fermiamo qui. Sono tanti progetti in programma nel nostro territorio, che ci accosteranno a questa patologia e ce la presenteranno a 360 gradi.

Anche quest'anno abbiamo organizzato la seconda edizione dell'Endo Social Days, il convegno virtuale interamente dedicato alla consapevolezza sull'endometriosi. L'evento può essere seguito sulle pagine social dell'associazione Alice ed Endomarch Team Italy. Quest'anno il convegno virtuale si terrà domani pomeriggio e tutta la giornata di domenica: ginecologici esperti di endometriosi e tanti altri medici che si occupano della patologia in Italia e all'estero interverranno per aiutarci a comprendere come riconoscere e gestire la malattia».

Altri comuni della Ciociaria da inizio marzo hanno promosso iniziative per fare luce sull'endometriosi. Tra le ultime iniziative un convegno organizzato a Ferentino dove è intervenuta, tra i tanti, anche Capobianco.